Oltre 4 tonnellate di coca, uno dei più grandi sequestri mai avvenuti in Europa

È coinvolto anche il territorio veneziano nella grossa operazione antidroga della guardia di finanza triestina che stamattina ha portato all'arresto di una quarantina di persone, in Italia e all'estero. Si tratta di una delle più importanti indagini in assoluto nel traffico internazionale di cocaina, durante la quale sono stati sequestrati in totale 4300 chili di stupefacente. Droga che proveniva dal Sud America e che transitava nell'area del Nordest italiano, attraverso il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Almeno un sequestro sarebbe stato effettuato a Portogruaro, dove i finanzieri avrebbero bloccato una consegna di 59 chili di cocaina.

Le indagini sono del Nucleo economico finanziario di Trieste, con il coordinamento della locale Direzione antimafia e la collaborazione della polizia colombiana e dell'Agenzia statunitense Homeland Security Investigations. Stamattina oltre 60 finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che coinvolge trafficanti tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia. L'attività investigativa era iniziata più di un anno fa e ha consentito di ricostruire la rete di rapporti tra i produttori di cocaina sudamericani e gli acquirenti italiani ed europei, facenti capo a gruppi di criminalità organizzata operanti in Veneto, Lombardia, Lazio e Calabria.

Alle indagini hanno partecipato anche agenti sotto copertura, che si sono infiltrati nell'organizzazione e hanno preso parte a 19 consegne controllate, effettuate tra il maggio 2021 e il maggio 2022, riuscendo a individuare i mediatori del narcotraffico. In tutto, come detto, sono stati sequestrati 4.300 chili di cocaina, per un valore di 96 milioni di euro "all'ingrosso" che sarebbe arrivato a 240 milioni se spacciata su strada. Nel corso dell’operazione, oltre a diversi veicoli, tra cui un tir ed un suv del valore di oltre 100mila euro, sono stati sequestrati anche quasi 2 milioni in contanti.

Altri dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata.