Sequestrati 300 chili di vongole

Maxi multa per un uomo che trasportava i molluschi. Non aveva neanche la patente

Dieci ceste contenenti vongole veraci, per un peso complessivo di 300 chili, non registrate. È quanto hanno sequestrato i carabinieri di Chioggia ad A.S., fermato per un controllo stradale.

L'uomo, che trasportava i molluschi nella sua auto, non aveva il documento di registrazione, obbligatorio per legge. Le vongole, del valore commerciale di circa 3.500 euro, sono state sequestrate e rigettate in mare, mentre il conducente del veicolo è stato sanzionato con una multa da 2mila euro, oltre a 5.100 euro che dovrà pagare per guida senza patente, che risultava revocata nel 2020.