Novecento chili di vongole nel doppiofondo del peschereccio, multa di 4.500 euro

Nell’ambito di un’operazione di controllo sulla pesca e la commercializzazione di prodotti ittici, i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno inflitto sanzioni per un totale di oltre 6mila euro a quattro persone per diverse violazioni. I controlli hanno portato al sequestro di prodotti ittici.

Il primo caso riguarda due diportisti multati per un totale di 459 euro. Sono stati sorpresi mentre sostavano con le loro imbarcazioni all’interno dell’area del cantiere Mose, violando così un’ordinanza della capitaneria di porto di Chioggia. La seconda violazione ha visto protagonista un comandante di motonave nel porto di Albarella. Per lui è scattata una sanzione di 4.500 euro per il possesso di oltre 400 chili di vongole di mare, il doppio del quantitativo massimo giornaliero consentito. Ulteriori 900 chili di vongole sono stati trovati nascosti su un doppio fondo del peschereccio, in condizioni igienico sanitarie inadeguate e prive di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità. Infine, un pescatore è stato sanzionato con circa 2mila euro perchè deteneva 30 chili di vongole senza la necessaria documentazione a bordo della sua imbarcazione, presso il punto di sbarco G. Poli di Chioggia.