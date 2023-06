I carabinieri sequestrano due tonnellate di vongole

I carabinieri della motovedetta di Chioggia, nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione delle violazioni in materia di trasporto e commercio dei prodotti ittici, hanno sequestrato oltre due tonnellate di vongole di mare della specie “chamelea gallina”.

In particolare, nelle prime ore della mattina di ieri, i militari, presso il Porto Peschereccio di Goro, hanno sottoposto a controllo un mezzo frigo che si stava allontanando dal piazzale. Al suo interno sono stati rinvenuti 4 bancali, con adagiati sopra complessivamente 185 sacchi di vongole di mare della specie “chamelea gallina”, tutti sprovvisti di etichettatura. Per questi molluschi il conducente del veicolo ha esibito 4 diversi documenti sanitari (DDR), che tuttavia non potevano essere ricondotti univocamente a ciascun lotto di vongole, mancando le etichette sui sacchi e non essendo presenti segni contraddistintivi. Oltretutto, non c'era corrispondenza tra i quantitativi rinvenuti su ciascun bancale e quelli invece indicati sui documenti esibiti, risultando - di fatto - tutti i molluschi senza tracciabilità di filiera.

Tutte le vongole, del peso di 2 tonnellate circa e valore commerciale stimato in 12mila euro, sono state sottoposte a sequestro amministrativo e fatte rigettare nelle acque marittime per il ripristino vitale. Il conducente è stato quindi sanzionato per 1.500 euro.

Già la scorsa settimana, l’8 giugno, il reparto aveva fermato un altro pescatore, sempre presso il Porto Peschereccio di Goro, mentre trasportava nel suo furgone 200 chili di vongole di mare, senza alcun documento atto a stabilirne la tracciabilità. Anche in quel caso, il prodotto ittico era stato sequestrato e rigettato in mare. All’uomo era stata contestata la stessa violazione amministrativa, con una multa di 1.500 euro.