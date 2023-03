Sequestrati mille chili di vongole

Nei giorni scorsi i carabinieri della motovedetta di Chioggia, nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione delle violazioni in materia di trasporto e commercio dei prodotti ittici, hanno sequestrato mille chili di vongole di mare della specie “chamelea gallina”, del valore commerciale stimato di 6mila euro.

I militari, in località Porto Peschereccio di Scardovari del Comune di Porto Tolle (Rovigo), hanno sottoposto a controllo alcuni motopesca appena rientrati in porto. Nel primo, al comando di un uomo di Chioggia, adagiati sul ponte di coperta sono stati rinvenuti 42 sacchi di vongole di mare sprovviste del documento di registrazione per molluschi bivalvi vivi. Per questo è scattata una multa pari a 2mila euro. Sul secondo motopesca, sempre di proprietà di un uomo di Chioggia, sono stati trovati 45 sacchi di vongole di mare sprovviste della dichiarazione che ne stabilisce la provenienza. Anche per lui è scattata la sanzione di 2mila euro. Il prodotto ittico è stato rigettato in mare per il ripristino del ciclo vitale.