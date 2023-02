Chioggia, sequestrati 400 chili di vongole

I carabinieri di Chioggia, nell’ambito di una serie di controlli in materia di trasporto e commercio dei prodotti ittici, hanno sequestrato 400 chili di vongole di mare. Il sequestro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Intorno alle 3, i militari hanno notato rientrare in porto una motopesca che andava a ormeggiarsi presso la banchina di Punta Poli. Osservandola, hanno assistito all’equipaggio mentre sbarcava dal peschereccio diversi sacchi traforati contenenti molluschi e li caricava su un furgone in sosta lungo la banchina. A quel punto i carabinieri sono intervenuti per il controllo, trovando 40 sacchi contenenti vongole di mare della specie “chamelea gallina”.

Il comandante e proprietario della motopesca, del posto, per quel lotto di molluschi bivalvi hanno esibito la prevista documentazione valida anche a fini della tracciabilità. Tuttavia, avendo sbarcato le vongole anticipatamente rispetto all’orario minimo dell'inizio delle operazioni, stabilito alle 8, e avendo effettuato l'attività al di fuori dell’area consentita del punto di sbarco molluschi (facendolo quindi in un luogo sanitariamente non controllato), sono stati multati con una sanzione di 2.500 euro. Le vongole, del valore commerciale stimato in 2.400 euro, sono state fatte rigettare in acqua per il ripristino del ciclo vitale.