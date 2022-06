Pesca illegale a Chioggia, i finanzieri sequestrano 600 chili di vongole

I pattugliamenti dei finanzieri navali di Chioggia hanno portato a scoprire e sequestrare un carico di vongole veraci che erano appena state pescate abusivamente. I militari hanno deciso di intervenire dopo aver notato un traffico sospetto di barchini da diporto che si muovevano in zona Saloni, all’interno del territorio di Chioggia. Due persone, a terra, si occupavano di ricevere i carichi delle battute da pesca e di stoccarle all'interno di un furgone.

Così è scattato il controllo al veicolo, che è risultato contenere circa 600 chili di molluschi bivalvi (verosimilmente raccolti in zone vietate) privi di attestazione sanitaria e di documenti di filiera. Il prodotto ittico, la cui provenienza è tuttora ignota, stava per essere trasportato all’interno del furgone privo di sistema di refrigerazione e, una volta commercializzato, sarebbe stato immesso in consumo. Le due persone bloccate sono state multate, così come la società alla quale è intestato il veicolo. Le vongole sono state sequestrate.