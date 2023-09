Sequestrate quasi tre tonnellate di vongole veraci non tracciabili

I militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Chioggia hanno sequestrato quasi tre tonnellate di vongole veraci prive della documentazione sanitaria obbligatoria che ne permette la tracciabilità.

L'operazione è stata portata a termine nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata alla tutela della salute pubblica, al contrasto della pesca abusiva e all'immissione in commercio di prodotto ittico illecitamente detenuto. Nello specifico, i finanzieri hanno effettuato una serie di appostamenti in prossimità di noti punti di sbarco spesso utilizzati per il trasbordo di molluschi bivalvi avviati alla vendita. Nei giorni scorsi le fiamme gialle, a bordo di unità navali del corpo e con il supporto di pattuglie in auto, hanno ispezionato alcune barche e automezzi commerciali utilizzati per il trasporto del prodotto ittico. I controlli hanno portato al sequestro di ben 2.850 chili di vongole.

Il pescato è stato rigettato in acque lagunari dove potrà proseguire il suo ciclo vitale. L’azione di controllo dei finanzieri si è spostata anche al mercato ittico all’ingrosso di Chioggia, dove oltre al riscontro del pescato destinato alla vendita all’interno del mercato sono stati verificati i requisiti di tracciabilità e igienico sanitari previsti dalla normativa europea. Sono state comminate sanzioni amministrative per 4mila euro.