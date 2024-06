In garage 500 chili di vongole non registrate e in condizioni igieniche precarie, multato pescatore

Circa 500 chili di vongole, contenute in numerose ceste, prive di documento di registrazione. Inoltre, i molluschi si trovavano stoccati in un ambiente in cui le condizioni igieniche erano carenti. È quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia di Chioggia durante un controllo all'interno di un garage.

Il proprietario, un pescatore, è stato multato con una sanzione di 2.500 euro. Il prodotto ittico, del valore commerciale di circa 7mila euro, è stato sequestrato e reimmesso in mare per il ripristino del ciclo vitale.

