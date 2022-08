Tre quintali di vongole ributtati in mare e multe per 12 mila euro

Multe per 12 mila euro e tre quintali di vongole ributtati in mare. Sono 6 i pescherecci finiti nel mirino del Nucleo ispettori pesca della guardia costiera di Chioggia che ha controllato punti di sbarco, mercati all’ingrosso e pescherie del Chioggiotto e del Polesine. All'esito delle verifiche, la Capitaneria di porto della città clodiense ha riscontrato violazioni delle norme che regolano i limiti di pesca giornaliera delle vongole “Chamelea Gallina” (la vongola comune) fissati dal Co.Ge.Vo (Consorzio per la gestione e tutela della pesca dei molluschi bivalvi del Veneto), in base all'ordinanza della Capitaneria stessa.

Il prodotto in eccesso, del peso di circa tre quintali, è stato sequestrato e rigettato in mare in quanto ancora vivo. Le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di sei sanzioni per 12.000 euro in tutto a carico dei trasgressori. La guardia costiera di Chioggia, nel territorio di propria competenza, prosegue con i controlli sulla filiera ittica dalla pesca in mare, allo sbarco, fino a tutte le successive fasi della commercializzazione e del consumo, a tutela della salute pubblica, degli stock ittici, e della leale concorrenza tra gli operatori commerciali del settore.