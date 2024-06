Commercio abusivo, sequestrati borse e portafogli a Venezia

Mescolati tra la folla, pensavano di proporre indisturbati la propria mercanzia. Sono diverse decine le borse e i portafogli sequestrati, tutti non contraffatti, che hanno comportato sanzioni e daspo a carico dei venditori fermati nei giorni scorsi dalla polizia locale, impegnata in controlli contro il commercio ambulante abusivo in Riva degli Schiavoni e in viale XXII Marzo a Venezia.

Verifiche che sono proseguite, poi, anche al Lido di Venezia, dove gli agenti della sezione territoriale hanno attivato i pattugliamenti in spiaggia a bordo di quad e hanno messo a segno i primi sequestri di ombrelloni e asciugamani nascosti in mezzo al verde in attesa di essere smerciati. Non sono mancate, in piazza San Marco, anche sanzioni a turisti in bicicletta e fermi di borseggiatrici.

