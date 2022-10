È morto il grande vogatore Sergio "Ciaci" Tagliapietra

Era il 1953 quando, per la prima volta, si misurò con i regatanti più agguerriti. A oggi, è considerato da molti il più grande vogatore alla veneta del Novecento. È morto nelle scorse ore Sergio Tagliapietra, "Ciaci": aveva 87 anni. Da tempo era malato e, alla fine, nella notte, il suo cuore ha smesso di battere.

Già nelle prime ore di questa mattina la notizia della sua scomparsa si è diffusa tra Burano, dove era nato, Pellestrina, dove ha vissuto, e poi tra le calli veneziane, lasciando un grande senso di vuoto e di tristezza. «Oggi la città ha perso un campionissimo, punto di riferimento per generazioni di sportivi» ha detto l'assessore Simone Venturini. Ciaci, nato come pescatore, attività che ha praticato dai 6 ai 18 anni, fisico poderoso e carattere tenace, grazie al suo talento e al suo impegno ha vinto 14 volte la Regata Storica nei Gondolini e 13 edizioni del Palio delle Repubbliche Marinare con il galeone. La sua esperienza in Marina lo ha portato, poi, a partecipare a due olimpiadi nella specialità del canottaggio (nel 1956, a Melbourne e nel 1964, a Tokyo).

Nella sua vita ha contribuito a far conoscere la grandezza e la bellezza del Veneto con le sue conquiste sportive. Un campione del remo che negli ultimi anni, dopo aver smesso di vogare, ha continuato a tramandare la sua passione e la sua filosofia ai giovani allievi a Pellestrina, educandoli non solo a questa specialità ma anche allo sport. Il funerale sarà fissato nelle prossime ore.