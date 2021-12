In casa un laboratorio di produzione di marijuana, arrestato

Era ricercato in tutta Italia, si era stabilito nell’hinterland Portogruarese dove viveva, senza dare adito a sospetti, insieme alla sua compagna. E qui, nella sua casa, aveva allestito un vero e proprio laboratorio per la produzione di marijuana. Una serra in cui le piante di canapa germogliavano grazie a un complesso sistema temporizzato alimentato a energia elettrica in grado di riprodurre l’habitat ideale per la loro coltivazione.

È stato arrestato nei giorni scorsi un giovane, originario della Puglia, sul quale pendeva già un mandato di cattura europero per reati inerenti allo spaccio di droga. Gli agenti del commissariato di Portogruaro lo hanno individuato monitorando alcuni suoi movimenti sospetti. L'uomo, quando ha capito di essere stato scoperto, ha cercato di scappare dalla finestra del bagno, senza però riuscirci.

Gli agenti hanno recuperato oltre un chilo di infiorescenze essiccate e diversi quantitativi di marijuana, anche già pronta sotto forma di sigarette confezionate sottovuoto. Inoltre, nell'appartamento, sono stati trovati 6mila euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato e il giovane è stato accompagnato in carcere a Udine.