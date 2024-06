Alle Vignole la comunità energetica progetta la serra agro-voltaica per la rinnovabile

Una serra agro-voltaica per la comunità dell'energia rinnovabile sull'isola delle Vignole. La giunta ha dato il via libera alla proposta per creare l'impianto nell'area demaniale a sud dell'isola, destinata a verde pubblico e affidata in concessione temporanea all'associazione locale Veras. «La crisi energetica, i cambiamenti climatici e l'obbiettivo di ridurre le emissioni di gas serra sono questioni prioritarie dell'agenda politica, sia a livello locale che internazionale - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro – Il Comune è sensibile alle tematiche ambientali e l'intervento alle Vignole ha l'obiettivo di sperimentare ruoli nuovi per la gestione e il governo della comunità, promuovendo efficientamento e produzione di energia sostenibile. Un esempio concreto di transizione ecologica».

Veras, ha spiegato l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin, intende costituire una comunità energetica rinnovabile per la produzione e il consumo di energia pulita. Si tratta di una serra agro-voltaica di circa 400 metri quadri che, con una potenza di circa 100 kwh, è in grado di soddisfare la domanda di energia espressa dalle utenze presenti sull'isola (abitanti, attività economiche, illuminazione pubblica), avviando il processo di decarbonizzazione del territorio.

«L'esperienza intende porsi come modello di riferimento e laboratorio di apprendimento per altre esperienze analoghe - commenta De Martin - Il costo stimato dell'intervento è di sessantamila euro che l'associazione intende coprire con finanziamenti nazionali e regionali dedicati al sostegno delle comunità energetiche». La serra sarà destinata alla coltivazione degli ortaggi, come nella tradizione colturale dell'isola. L'associazione intende anche sviluppare azioni di sensibilizzazione e didattiche rivolte ai giovani del territorio, sulle relazioni tra territorio, cibo organico e salute, affiancate dalla produzione di energia pulita.