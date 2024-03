Ancora servizi "alto impatto" a Mestre, centinaia di persone controllate. Un arresto a Chioggia

Continuano le operazioni "alto impatto", sulla scorta di quanto determinato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Mestre e in tutto il territorio metropolitano. I servizi straordinari di controllo, anche la scorsa settimana, hanno visto la collaborazione tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Nello specifico, tra martedì e giovedì, agenti e militari hanno controllato più di 180 persone, più della metà dei quali stranieri e molti dei quali gravati da precedenti di polizia, oltre a 16 esercizi commerciali, due dei quali sanzionati per infrazioni alle normative di settore. Le attività sono state estese anche al compartimento di polizia ferroviaria, in considerazione dell'aumento di turisti previsti in città in occasione delle festività pasquali: gli operatori, in particolare, hanno effettuato controlli in 27 treni in arrivo e partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia, identificando oltre 400 persone, molte delle quali con precedenti.

Nella giornata giovedì, Chioggia osservata speciali: gli agenti del locale commissariato, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova, hanno svolto un servizio coordinato, controllando 50 persone e più di 20 veicoli su strada. Nel corso delle operazioni, un cittadino originario della città clodiense, ma da tempo residente all'estero, è stato rintracciato e portato in carcere in virtù di un ordine di carcerazione a seguito di condanna per vari reati di natura fiscale. L'uomo dovrà scontare un anno e 6 mesi di reclusione nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore.