Oltre 200 aziende controllate, 26 lavoratori completamente in nero

Duecentoventi aziende controllate, per un totale di 29 situazioni irregolari e 26 lavoratori in nero. È il bilancio dell'attività dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Venezia negli ultimi 12 mesi, emerso nel corso della cerimonia per i 209 anni dell'Arma, celebrati lunedì mattina presso la caserma di San Zaccaria.

I controlli rivolti alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia, del commercio e della ristorazione, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 189 persone, tra cui 7 per l’ipotesi di caporalato, e a sanzioni per 290 mila euro. I militari hanno anche emesso 45 provvedimenti di sospensione per attività commerciali, sia per la presenza sul luogo di lavoro di operatori irregolari sia per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le sanzioni amministrative ammontano a 360 mila euro.

Sul fronte della tutela della salute, invece, i carabinieri del Nas di Treviso, nel solo territorio metropolitano di Venezia, hanno effettuato 644 controlli. In ambito strettamente sanitario - e quindi in ospedali, case di riposo, farmacie - sono stati 360, e hanno visto la denuncia di 22 persone, sanzioni per oltre 220 mila euro e sequestro di beni o strutture per altrettanti 240 mila. Nel settore alimentare, invece, le ispezioni dei militari hanno riguardato 280 attività e rilevato non conformità in oltre la metà dei casi. In questo caso, le sanzioni amministrative ammontano a 150 mila euro, il sequestro di beni a circa 460 mila euro.