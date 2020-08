Servizio Civile in Veneto: pubblicato il bando con i progetti per 192 giovani

La Regione Veneto offre a 192 giovani la possibilità di vivere un anno (o meno) di servizio civile, prestando la propria opera in associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni che si occupano di assistenza, animazione sociale, educazione, protezione civile, integrazione, cultura, valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale o ambientale.

Il bando

Il bando, pubblicato oggi sul Bur, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, residenti o domiciliati in Veneto, anche extracomunitari purché regolari, desiderosi di mettersi in gioco in una esperienza di formazione e di servizio sociale: gli interessati potranno scegliere, in base alle proprie aspettative, esperienze e competenze, uno dei 32 progetti presentati dai 17 enti che hanno superato il vaglio della Regione Veneto per organizzare forme strutturate di impegno sociale e civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I giovani interessati dovranno presentare domanda (il modulo è scaricabile dal sito https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile/bandi-e-avvisi) entro il prossimo 30 settembre direttamente ad uno dei 17 enti selezionati dalla Regione: Amesci (l’associazione di promozione del servizio civile in Italia), Arci, Amici dei Popoli, Piccola Fraternità di Porto Legnago, Caritas di Verona, Comitato d’Intesa delle associazioni di volontariato della provincia di Belluno, Università di Padova, Comune di Bassano, Consorzio Sol.Co di Verona, Cooperativa Zattera Blu, Cooperativa sociale Emanuel, Fondazione San Gaetano, Fondazione La Grande Casa, Telefono Azzurro, Unione Montana Feltrina, Veneto Insieme, Volontariato in rete di Vicenza.