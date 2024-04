Sesta nave ferma in porto: antincendio sotto standard da far rischiare un Titanic

Sesta nave di bandiera estera fermata in porto a Venezia da inizio anno. Il mercantile di 12.000 tonnellate tipo Bulk carrier, destinato al trasporto di merci solide alla rinfusa, era stato costruito nel 2007 e presentava gravi irregolarità tali da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo e per l'ambiente marino. L’equipaggio imbarcato, di nazionalità filippina, non risultava in grado di fronteggiare un eventuale incendio a bordo, avendo tra l’altro dimostrato una scarsa preparazione nell’impiegare il battello di emergenza. La nave non risultava dotata di un certificato di conformità della scatola nera in corso di validità (“Voyage Data Recorder”), presentando ulteriori svariate mancanze relative alla salute e sicurezza a bordo, rispetto alla dignità del lavoro e dei luoghi di vita.

Già ad aprile un’altra nave portarinfuse lunga quasi 200 metri, panamense, era stata trovata con la pompa anticendio fuori uso. Anche il battello d’emergenza, sottoposto a prova da parte degli ispettori, risultava non in perfetta efficienza e pertanto non impiegabile in caso di eventuale abbandono della nave da parte delle persone imbarcate.

Si tratta di due casi di navi gravemente sotto gli standard previsti dalle normative vigenti in campo marittimo, e più precisamente dalla Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, nota come Solas (Safety of Life at Sea), entrata in vigore nel 1980 e in costante aggiornamento. La versione originaria di questa Convenzione, risalente al 1914, nasceva come strumento per prevenire il ripetersi di un disastro rimasto nella memoria della pubblica opinione: l’affondamento del transatlantico britannico Titanic, accaduto il 15 aprile 1912 nell'oceano Atlantico settentrionale, mentre trasportava 2.223 persone a bordo avendo solo venti imbarcazioni di salvataggio. Per garantire i migliori standard di sicurezza, la Guardia costiera continua nella sua attività di vigilanza e controllo dei traffici marittimi che si svolgono nei porti nazionali e nel mare territoriale, al fine di salvaguardare la vita umana in mare.