Sette chili di cocaina nel garage, due persone in manette

Dieci chili di droga, sette dei quali cocaina, e almeno diecimila euro in contanti. È questo il risultato di un'operazione della polizia di Padova, coordinata dalla Procura, che ha portato all'arresto di un 41enne di Fiesso d'Artico e un 64enne padovano.

L'attività di indagine è partita lo scorso mese di novembre, dopo che gli agenti della Squadra mobile avevano arrestato un 55enne residente in provincia di Pistoia, dopo averlo trovato in possesso, all'interno della propria automobile, di alcune confezioni termosaldate contenenti 4 chili e 700 grammi di marijuana. Nella circostanza, la perquisizione del mezzo era stata la conseguenza di un controllo "casuale": il conducente era stato fermato in tarda serata all'imbocco della tangenziale Nord, poiché uno dei fari dell'Audi Q3 che stava guidando non era funzionante.

I successivi approfondimenti hanno permesso agli inquirenti di ricollegare il 55enne ad altri due uomini. Inizialmente al 64enne di Padova, già noto per reati contro il patrimonio, sospettato di possedere un garage in via Bellini (a lui ufficialmente non riconducibile) dove sarebbe stato possibile nascondere un quantitativo di droga molto importante. Successivamente gli occhi degli investigatori si sono posati su un'altra persona, il 41enne di Fiesso, sorpreso spesso in sua compagnia, quasi sempre nei pressi del box. Secondo la polizia, il "corriere" di Pistoia arrestato qualche mese prima avrebbe acquistato una parte della droga contenuta all'interno del garage: dopo giorni di pedinamenti e appostamenti, d'intesa con la Procura, è scattata la perquisizione.

I due complici avevano nascosto all'interno di una cassaforte più di sette chili di cocaina, confezionata in cinque panetti, e altri involucri di varie pesatura, oltre ad un chilogrammo di marijuana. Nella casa del 64enne, invece, i poliziotti hanno trovato altri due chili di marijuana e 1800 euro in contanti; nell'abitazione del veneziano, quindi, sono stati trovati circa 8500 euro e materiale vario per il confezionamento delle dosi. I due complici sono stati arrestati e portati successivamente in carcere.