Controlli della polizia tra Mestre e Venezia, 3 cittadini espulsi e 6 fogli di via

Tre cittadini espulsi e sei fogli di via. È il bilancio dei servizi "alto impatto" effettuati nell'ultima settimana tra Mestre e Venezia dalla polizia di Stato, in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza, polizia ferroviaria e polizia locale. Solo nelle due giornate di martedì e giovedì, sono stati identificate 170 persone, perlopiù cittadini stranieri gravati da precedenti, e controllati 7 esercizi commerciali, tra bar e ristoranti.

Mercoledì, gli agenti della squadra mobile ha rintracciato 2 cittadini stranieri, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con a carico numerosi precedenti penali. Al termine degli accertamenti di rito, sono stati entrambi accompagnati preso il centro di permanenza e rimpatrio di Macomer (Nuoro), dove rimarranno in attesa di essere rimpatriati.

A Venezia, gli agenti hanno fermato uno straniero condiversi precedenti penali, il quale si aggirava in centro storico con fare sospetto insieme a un'altra persona, e alla vista dei poliziotti ha cercato di farsi alla fuga. Rincorso e fermato, all'esito degli accertamenti del caso, è stato trovato irregolare sul territorio nazionale. Trattenuto presso gli uffici della questura, è stato portato al centro per il rimpatrio.

La divisione anticrimine della questura di Venezia ha invece disposto 3 ammonimenti per maltrattamenti in famiglia e violenza domestica, 5 per atti persecutori, 6 fogli di via obbligatori dal Comune di Venezia, e altri 6 da altri Comuni della città Metropolitana di Venezia. Il questore ha emesso anche 5 avvisi orali e affidato 2 minori stranieri non accompagnati ai servizi sociali di Venezia.