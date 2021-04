Nel furgone un serbatoio nascosto per gasolio di contrabbando: denunciato

I finanzieri hanno bloccato il veicolo a Chioggia e sequestrato 1500 litri di gasolio agevolato per autotrazione

Nel corso dei controlli su strada, nella giornata di ieri, i finanzieri hanno fermato a Chioggia un furgone sospetto: un veicolo con cassone esterno, carico di pallet in legno, che però mostrava un assetto decisamente troppo appesantito rispetto al carico apparente.

I finanzieri hanno ispezionato il furgone scoprendo che nel vano di carico, sotto il pallet, era nascosta una cisterna in acciaio della capacità di 1500 litri contenente gasolio di colore verde alizarino: il colorante utilizzato per distinguere i carburanti per autotrazione soggetti a tassazione agevolata.

Il conducente e proprietario del furgone non ha saputo dare giustificazione di quel carico, evidentemente di contrabbando, quindi è stato denunciato per il relativo reato. Il carburante è stato sequestrato e passato al laboratorio dell'Agenzia delle dogane per le analisi del caso.