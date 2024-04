Fossò si spacca sulla sfilata di moda. «Festa dov'è stata uccisa Giulia Cecchettin»

«Imbarazzante, offensivo, avvilente. Il grido della famiglia Cecchettin per la lotta al patriarcato a Fossò si risolve con una sfilata in costume nello stesso posto dove si è pianto di dolore qualche mese fa. Follia». Doveva essere un momento di divertimento per unire la città, invece la manifestazione “Motori in Festa” che si è svolta a Fossò con la prima tappa di Miss Riviera del Brenta 2024 nell'ultimo fine settimana, ha spaccato l'opinione pubblica in città.

L'associazione Riviera Donna si è schierata contro la sfilata femminile in zona industriale, parlando di "mancanza di sensibilità" in riferimento al femminicidio di Giulia Cecchettin, studentessa 22enne di Vigonovo uccisa per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta proprio in quella zona l'11 novembre. «E se fosse stata mia figlia o mia nipote, come mi sentirei oggi a soli sei mesi dal suo femminicidio, se proprio in quella strada, a meno di cento metri, si facesse festa ballando? Critico anche il gruppo di minoranza in Consiglio comunale, "Generazione attiva". «La sfilata andava fatta in un altro contesto e comunque in modo da dedicare uno spazio alla tragedia - dicono - ancora troppo fresca - Diverse donne ce lo hanno fatto notare». Tra i commenti contrari alla polemica c'è chi accusa l'opposizione di aver strumentalizzato l'iniziativa. «Non si sarebbe allora dovuta fare neppura la sagra di Vigonovo, per rispetto alla famiglia», si dice fra i commenti. «Non è così che si combatte la violenza contro le donne».

Mentre in un comunicato gli organizzatori di "Miss Riviera del Brenta" hanno spiegato le originin della sfilata, come occasione di raccolta fondi per le vittime del tornado che colpì la Riviera, il sindaco di Fossò Alberto Baratto dice che nessuna lamentela o contestazione ufficiale è a lui pervenuta. «Alle ragazze candidate è stato chiaramente detto di affrontare la giornata con il “dovuto rispetto”, consapevoli che in quel momento stavamo celebrando la “vita” e la “speranza”, perché tragedie del genere non accadano più. Dietro a manifestazioni che coinvolgono i giovani ci sono mesi di incontri, decisioni, e duro lavoro». Nonostante le polemiche tutti hanno apprezzato l'impegno per la riuscita di una festa che contribuisce, nei piccoli centri, a portare vivacità e far incontrare le persone. «Almeno una parola, un silenzio o un mazzo di fiori in onore di Giulia, vista l’affluenza di persone, sarebbe stata apprezzata. Tutto qua».