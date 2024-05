Niente sfratto alla 2M di Pianiga. Masiero: «Ora serve uno sforzo per pagare l'affitto»

Niente sfratto alla 2M spa (ex Maretto Marflex) di Rivale di Pianiga. Però la tregua è temporanea. Stamattina, mercoledì 22 maggio, era atteso allo stabilimento di via Boschi 12, dove lavorano 40 persone, il custode giudiziario Marco Gava per rendere esecutivo il provvedimento emesso dal giudice ancora a novembre 2023. Intanto continuavano i contatti con il tavolo di Crisi della Regione, per trovare un’intesa. A restituire il resoconto della vertenza è ancora Matteo Masiero, segretario della Fim Cisl che rappresenta i dipenti di questa ditat di materassi.

Dopo un confronto durato una trentina di minuti i componenti della segreteria, la Rsu, l’amministratore di 2M e il sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara, hanno deciso di prendere dell’altro tempo, rimandando tutto alla decisione del giudice che dovrebbe convocare le parti coinvolte. La vicenda nasce dal fallimento della Maretto Marflex srl dove parte dei crediti che gli istituti vantavano verso l’azienda erano stati acquistati dalla Adda Spv che, a sua volta, ha incaricato Iquera Italia al recupero e gestione dei crediti.

Fra le proprietà della Maretto Marflex srl, incluse nella procedura, c’è anche l’immobile di via Bosco 12, dove la 2M ha la sua sede operativa e produce materassi, reti da letto e complementi d’arredo dopo l’acquisto del ramo d’azienda e del marchio Maretto Marflex. A seguito di situazioni non risolte tra gli interlocutori, a pagare il prezzo più elevato sono gli oltre 40 lavoratori coinvolti, che rischiano ancora di restare a casa e di trovarsi senza occupazione.

Mercoledì mattina, alla fine, sono state rinviate le operazioni per liberare l’immobile e le parti si dovrebbero incontrare a breve. «Abbiamo spiegato di come la situazione sia molto critica – dice Masiero al termine della riunione – e serve che la 2M faccia uno sforzo importante per pagare la quota d’affitto non saldata. Siamo riusciti a evitare che fossero messi i sigilli ed è, indubbiamente, un passo in avanti. Ora tutte le parti si siedano attorno a un tavolo per cercare una soluzione e per noi ce n’è una sola: dare continuità produttiva al sito e salvaguardare i 40 lavoratori coinvolti». Masiero lancia un avvertimento. «Non vorremmo che in questa vicenda i dipendenti fossero usati come scudo. Si tratta di una vertenza che rischia di essere la sintesi degli egoismi nutriti da interessi individuali e così mettiamo a repentaglio un’altra realtà industriale, impoverendo ancora di più il nostro territorio».