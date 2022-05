Chiesa del Redentore sfregiata: indagini delle forze dell'ordine

Un enorme sfregio di color rosso ha imbrattato la facciata della chiesa del Redentore a Venezia, nella notte tra domenica e lunedì. Oltre al colore sono stati disegnati in nero dei segni che sembrano richiamare una formula. Le immagini sono state postate sulla pagina Facebook del gruppo 25Aprile ed è probabile che alle forze dell'ordine siano arrivate parecchie segnalazioni dalle persone che fin dall'alba hanno notato l'imbrattamento.

Tutto è al vaglio delle forze di polizia e della Soprintendenza che stanno cercando di ricostruire l'accaduto: l'orario, la responsabilità, eventuali testimoni. Come si vede dalle foto che sono state scattate e postate, l'enorme rettangolo dipinto di rosso è quello sulla parte destra del portone della chiesa e corrisponde alla base sopra la quale è situata una delle due statue. La chiesa, che risale al 1577, è dall'architetto Andrea Palladio e reca opere del Tintoretto, di Paolo Veronese, di Jacopo Palma il Giovane, di Francesco Bassano, di Alvise Vivarini e di Pietro Della Vecchia. È la chiesa di riferimento delle celebrazioni della festa del Redentore a metà luglio, per ringraziare il quale fu innalzata la chiesa a seguito del voto fatto per ottenere la liberazione dalla peste nella città lagunare.

«Qualunque sia il movente di un simile gesto, si tratta di una vera dimostrazione di ignoranza del valore artistico della chiesa del Redentore, edificio palladiano, e dell?importanza identitaria che ha per Venezia e il Veneto - commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia - Gli inquirenti faranno luce su quanto è accaduto. Intanto esprimiamo la più ferma condanna per un simile gesto oltraggioso e incivile».