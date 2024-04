Sgarbi contro il padiglione Italia: «Orrore contro l'umanità, farò un esposto»

«Farò a breve un esposto alla Corte dei Conti per il finanziamento pubblico accordato al Padiglione Italia, che è un orrore contro l'umanità». Lo ha detto oggi a Venezia Vittorio Sgarbi, a margine della presentazione di Ifis Art, invitando Banca Ifis, main sponsor del padiglione alla Biennale di Venezia, ad evitare di finanziare ulteriormente il sito. «Avere persone in coda per vedere tubi 'Innocenti' che suonano mi sembra una presa in giro. È un intervento di balordi che agiscono contro l'arte contemporanea».

Il progetto "Due qui/To hear" è curato da Luca Cerizza e ha come unico artista espositore Massimo Bartolini. Le parole del critico ed ex sottosegretario ai beni culturali, pronunciate oggi, sono destinate a fare rumore, alla vigilia dell'inaugurazione del padiglione alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano. Sgarbi, da sottosegretario in carica, aveva già criticato aspramente la scelta di Cerizza, nome che aveva "bruciato" in anteprima, anticipando il comunicato stampa e l'atto di nomina ministeriale. «Ho parlato a lungo ieri con il ministro il quale avrebbe voluto comunicare oggi il nome del curatore - aveva detto il 3 ottobre scorso, anticipando al pubblico la scelta del duo - dalle indicazioni che ho avuto sul suo progetto non ho capito assolutamente niente ma ritengo che il nostro principale obiettivo sia di evitare di avere un padiglione tipo quello di Tosatti, cioè di uno solo che fa quello che vuole» in riferimento al padiglione Italia 2022, altro caso in cui c'era un solo artista espositore. Il ministro ha scelto diversamente, e il critico sembra continuare a non apprezzare la scelta. Banca Ifis, che aveva invitato Sgarbi per la sua conferenza stampa, finanzia insieme a Tod's il padiglione per 400 mila euro, 800 mila euro è il finanziamento ministeriale.