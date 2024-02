Blitz al Lido di Venezia, sgomberati tre stabili

Tre interventi di sgombero e messa in sicurezza sono stati messi a segno ieri dalla polizia locale al Lido di Venezia per verificare lo stato di tre siti abbandonati dove era stata segnalata la presenza di sbandati.

Il primo blitz all'ex ospedale al mare. Gli agenti hanno riscontrato che era stata abbattuta parte della recinzione perimetrale, presumibilmente utilizzata in passato per accedere all'area, ma non era presente alcun bivacco. All'ex Colonia Padova, invece, sono stati trovati numerosi rifiuti di vario genere e indumenti, scarpe, coperte e materassi e pentole. All'ex Colonia Inpdap, invece, in due stanze sono stati individuati due giacigli ancora in uso e vari rifiuti. «Le zone del Lido saranno comunque tenute sotto osservazione per verificare che sporadici soggetti, comunque saltuariamente presenti, non creino insediamenti nelle aree controllate», ha commentato l’assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce.

