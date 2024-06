Quattro nuovi sgomberi a Mestre

La polizia locale di Venezia ha effettuato nel mese di giugno quattro operazioni di sgombero. Un intervento si è svolto in un edificio abbandonato di via Scantamburlo, a Campalto: qui sono stati rimossi vari bivacchi e chiusi gli accessi divelti. Un altro in in via Fratelli Bandiera, presso l'ex bar Love, dove la proprietà ha provveduto al ripristino della recinzione del plateatico precedentemente abbattuto e al taglio delle siepi.

L'area verde adiacente al supermercato Interspar di via Torino, invece, è stata riqualificata, con la collaborazione della proprietà, tagliando l'erba, raccogliendo i rifiuti accumulati, sistemando la recinzione oramai deteriorata. Un ulteriore intervento si è svolto presso la villa abbandonata di via Bezzecca, lungo il Terraglio, oggetto di frequenti intrusioni. Insieme ai proprietari dell'immobile, nei prossimi giorni, si provvederà allo sgombero e alla successiva chiusura degli accessi danneggiati.