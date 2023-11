Sgomberato l'ex asilo Sacro Cuore. Sorpresi tre abusivi

Nel fine settimana è stato eseguito un nuovo sgombero a Marghera in piazza Sant'Antonio, all'ex asilo "Sacro Cuore". All’interno dello stabile sono stati sorpresi tre uomini, di nazionalità straniera, che si erano insediati abusivamente. Le tre persone sono state fotosegnalate e la loro posizione sul territorio è ora al vaglio. Durante l'ispezione all'interno dell'edificio, sviluppato su due piani e composto da numerose stanze, sono stati scoperti alcuni giacigli, oltre a rifiuti di vario genere. La ditta incaricata dalla proprietà ha quindi provveduto alla chiusura di tutti gli accessi.

«Dall’inizio dell'anno sono stati effettuati in totale cinque interventi di sgombero all’ex asilo e questa attività ha impedito il proliferare della presenza di soggetti pericolosi per la sicurezza urbana in un punto centrale di Marghera», spiegano dal comando di polizia locale. La scorsa settimana era stato eseguito un intervento di sgombero in un fabbricato abbandonato all'interno di un'area verde in via Ferraris, fronte Pala Expo. All'interno è stata riscontrata la presenza di due giacigli e di vari materiali da bivacco che sono stati recuperati e rimossi. In precedenza, a seguito delle segnalazioni della cittadinanza, era stato eseguito un altro blitz in un immobile abbandonato di via Felisati, a Mestre, che aveva consentito di verificare l'insediamento non autorizzato di un cittadino straniero privo di documenti, poi accompagnato al comando della polizia locale per le procedure di identificazione. Gli interventi di messa in sicurezza dell'area sono stati programmati per i prossimi giorni. Un altro sgombero è stato effettuato, sempre nei gorni scorsi, in via Giovanni da Verrazzano, al sottopasso che conduce dall'area cimiteriale verso Santa Maria dei Battuti. Gli agenti, arrivati insieme al personale di Veritas, hanno provveduto alla rimozione di alcuni giacigli e vari materassi, coperte, cuscini, indumenti, valigie e rifiuti vari.