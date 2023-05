Marghera, sgomberato un edificio occupato: uno straniero espulso

Un edificio abbandonato, da tempo in disuso, che è diventato un rifugio per senza fissa dimora. Danneggiando finestre e scavalcando i muri perimetrali, si sarebbero introdotti abusivamente per bivaccare, dormire o consumare droga, nonché per depositare merce rubata.

Nei mesi scorsi sono state molte le segnalazioni arrivate al commissariato di Marghera in merito alla presenza di cittadini extracomunitari che avrebbero occupato lo stabile, situato in via dell’Elettricità. Gli agenti hanno, quindi, cominciato a monitorare il luogo, individuando da subito la presenza di alcuni camion e macchine sospetti, oltre a cittadini stranieri. La polizia, alla luce di ciò, ha organizzato un servizio per lo sgombero dell’edificio. Una volta circondata l’area, gli uomini del commissariato hanno fatto irruzione nello stabile, all’interno del quale sono stati individuati tre cittadini extracomunitari ed è stato rinvenuto un ingente quantitativo di capi d’abbigliamento da donna (circa 200) ancora etichettati e in confezioni integre, verosimilmente pronti per essere rivenduti nei mercati rionali, per un valore totale di circa 1.600-2.000 euro.

Uno dei tre cittadini extracomunitari, inoltre, sprovvisto di documenti e già noto alle forze dell’ordine per aver fornito diversi alias, è anche risultato gravato da numerosi precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio, spaccio, reati contro la persona e omicidio. Nei suoi confronti è stato immediatamente emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale ed è stato accompagnato presso il centro di permanenza temporanea di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) per il successivo rimpatrio.