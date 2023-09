Blitz all'ex hotel Capo Est: sgombero in atto a Sottomarina

Dalle 7 di questa mattina è in corso lo sgombero della struttura ex hotel Capo Est all’angolo di via Vittor Pisani e via Colombo a Sottomarina di Chioggia. Un intervento che è stato fortemente voluto dal sindaco Mauro Armelao e sostenuto da tutta l’amministrazione comunale per riportare ordine e legalità nella zona di Sottomarina che «da molti anni, a causa di buona parte dei soggetti che vivevano lì senza regolare contratto d’affitto, era teatro di risse, liti, danneggiamenti che creavano turbativa all’ordine pubblico», spiegano dal Comune.

«Da almeno sei anni la serenità dei residenti veniva minata da comportamenti illeciti e anche le forze dell’ordine erano continuamente chiamate a intervenire lì più volte al giorno per sedare situazioni pericolose, distogliendole dal normale controllo del territorio», proseguono dal municipio. Lo sgombero è stato reso possibile grazie a un'ordinanza a firma del primo cittadino per “inagibilità dell’immobile” cfhe risale a settembre 2022. A questa era seguito un ricorso al Tar da parte dei proprietari dell’immobile, che ne chiedevano l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il 12 gennaio 2023 il Tar ha dichiarato la legittimità dell’ordinanza di sgombero e ordinato la messa a norma della struttura e il contestuale divieto di accesso ai non addetti ai lavori. A questo non ha fatto seguito alcuna azione, fino ad arrivare a oggi, con il blitz all'interno della struttura.