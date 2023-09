Sgomberati l'hotel Colorado e l'hotel Tritone a Jesolo: trovati quattro abusivi

Due immobili, da tempo in disuso, diventati ricettacolo di sbandati e senzatetto che trovavano rifugio all’interno, sollevando le proteste sia dei proprietari che dei residenti, che da tempo invocavano un intervento risolutivo. Blitz che è avvenuto nelle prime ore della magttinata di mercoledì, quando gli agenti del commissariato di Jesolo e della polizia locale, insieme ai carabinieri, sono entrati nelle strutture.

Si tratta dell'hotel Colorado e l'hotel Tritone. I proprietari delle strutture avevano recentemente formalizzato denuncia in merito ai continui danneggiamenti subiti agli immobili e agli arredi. L'intervento ha consentito, dopo una verifica e bonifica di tutti i locali degli edifici, di individuare resti di bivacchi recentissimi in entrambi i luoghi e di rintracciare quattro persone che vi avevano appena trascorso la notte: un cittadino del Marocco e tre della Tunisia, di cui uno minorenne.

Tutti e quattro sono stati accompagnati in commissariato per il foto segnalamento e gli accertamenti sulla loro posizione di stranieri in Italia, all’esito dei quali il minorenne è stato portato in una comunità a San Stino di Livenza. Uno dei tre maggiorenni è stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale poiché irregolare, mentre per un terzo si è proceduto alla notifica del provvedimento di diniego di istanza di riconoscimento di protezione internazionale. Il quarto, invece, è stato accompagnato questa mattina al centro per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. Ora la polizia locale di Jesolo emetterà un'ordinanza contingibile e urgente al fine di far chiudere ermeticamente i varchi di accesso agli stabili attualmente non utilizzati, allo scopo di impedire ulteriori accessi clandestini.