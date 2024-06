Si sente male in spiaggia, atterraggio dell'elisoccorso per il trasporto a Mestre

Un turista settantenne si è sentito male in spiaggia ed è andato in arresto caridaco. È successo martedì pomeriggio al Campeggio Internazionale di Chioggia. Gli operatori dell'assistenza ai bagnanti gli hanno dato il primo soccorso, poi hanno allertato l'elicottero poiché le condizioni erano serie ed era necessario centralizzarlo all'ospedale con urgenza. L'elisoccorso, atterrato sull'arenile, ha stabilizzato il settantenne per trasferirlo all'Angelo di Mestre. Lì l'uomo è giunto in codice rosso ed è stato ricoverato.