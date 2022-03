Siccità, Acque Risorgive invita gli agricoltori a fare scorta d'acqua

Piogge scarse, invasi montani in riserva anche a causa dello scarso innevamento, livelli di falda ai minimi storici e portate dei fiumi in calo: è il quadro delineato nella recente riunione dell’osservatorio permanente degli utilizzi idrici per il distretto delle Alpi orientali. Uno scenario preoccupante, soprattutto in vista del prossimo avvio della stagione irrigua, fissato per il 1° aprile. Il tutto aggravato dalla crisi energetica, che potrebbe imporre seri vincoli nella gestione idroelettrica degli invasi montani.

La questione interessa anche il consorzio di bonifica Acque Risorgive, che in questo periodo sta monitorando i corsi d'acqua di propria competenza (bacini del Marzenego, Dese e Sile, Tergola, Muson vecchio e altri ancora) e osservando i fiumi da cui dipende l’approvvigionamento della risorsa idrica. Gli addetti sono all'opera nelle operazioni di manutenzione e stanno attivando i manufatti di regolazione e gli sbarramenti necessari ad invasare l’acqua disponibile negli alvei.

Il rischio è che nei prossimi mesi si renda necessaria una sorta di razionamento. Tenuto conto che il consorzio dovrà sottostare alle ordinanze di riduzione dei prelievi dalle derivazioni, è possibile che in stagione sarà necessario impostare una turnazione dei prelievi, con rigidi calendari ai quali gli agricoltori dovranno adeguarsi e riduzione dei volumi disponibili.

Per rendere più efficace la programmazione, gli agricoltori sono invitati a inserire le colture praticate e le altre informazioni su Irriframe (www.irriframe.it). Il Consorzio quindi, in caso di siccità severa, potrebbe essere nelle condizioni di non poter soddisfare la richiesta idrica. «In questo contesto - conclude l'ente - si invitano gli agricoltori a predisporre tutte le opere aziendali di tesaurizzazione dell’acqua disponibili».