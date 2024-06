L'intelligenza artificiale nelle ronde per potenziare sorveglianza e sicurezza

Più funzionale e potente la rete della sorveglianza privata Axitea con l’introduzione di un servizio di videoronde basato sull’intelligenza artificiale. Axitea nasce nel 2011, dall’integrazione di diverse realtà nell’ambito sicurezza tra le quali La vigile San Marco per la protezione fisica e cyber delle imprese. Il provider Axitea ha un’alta capillarità nel territorio veneto e vanta circa 20.000 clienti di cui 1.400 in provincia di Venezia.

Per questo motivo all'M9 di Mestre la società ha incontrato martedì le aziende locali per illustrare questo servizio, primo al mondo, che introduce ispezioni automatizzate nei sistemi di videosorveglianza. Si tratta di un’evoluzione senza precedenti nei tradizionali sistemi di pattugliamento e sorveglianza, che offre una soluzione accessibile, con prestazioni più elevate di un occhio umano e completamente automatizzata, che sfrutta sistemi di intelligenza artificiale progettati appositamente nell’infrastruttura private cloud di Axitea.

Oltre all’aspetto tecnologico, il servizio è innovativo anche nella sua estrema accessibilità: infatti, è sufficiente un tradizionale impianto "televisione a circuito chiuso", saranno gli specialisti di Axitea a provvedere a configurare e addestrare la soluzione in base alle specifiche del sito da monitorare. Durante il periodo di monitoraggio i flussi video vengono analizzati continuamente dall’algoritmo con intelligenza artificiale e, in caso di intrusioni, il sistema di analisi del "Security Operation Center di Axitea" riceve una notifica in tempo reale. In questo modo, le pattuglie sono chiamate ad intervenire solo in caso di emergenza a seguito della verifica degli allarmi da parte degli operatori, rendendo l’intero servizio ispettivo più efficiente e anche più sostenibile, evitando spostamenti di auto che non sono necessari. «Il servizio di videoronda rappresenta una vera e propria rivoluzione sul mercato della sicurezza -, commenta Marco Bavazzano, amministratore delegato di Axitea - Questo servizio è frutto del nostro grande impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. È un servizio che trasforma il presente e apre nuove possibilità per i nostri clienti, perché potranno disporre di un sistema di protezione molto più efficace di quello tradizionale a costi molto competitivi».