Incidente in uscita da Venezia: sidecar si incastra con il tram

Incidente lungo il viale da Piazzale Roma, traffico in tilt. L'episodio domenica pomeriggio: un veicolo sidecar, che si stava allontanando da Venezia in direzione Mestre, si è incastrato mentre il tram era di passaggio. L'incidente ha bloccato ovviamente tutto il traffico in uscita. La foto di Venezia non è Disneyland ha suscitato numerosi commenti: in molti hanno discusso l'infelice manovra che ha coinvolto il motociclo e il tram, ma una parte non ha mancato di farsi sentire rispetto all'utilità del tram in quel punto.

Le prime ricostruzioni parlano di un ferito nella moto. Il traffico sembra essere stato ripristinato in direzione Mestre. A breve verrà ripristinato anche quello in direzione Venezia.