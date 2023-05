Incidente in uscita da Venezia: sidecar si incastra con il tram

Incidente sul ponte della Libertà, poco distante da piazzale Roma, e traffico in tilt. L'episodio domenica pomeriggio poco prima delle 17: un veicolo sidecar, che si stava allontanando da Venezia in direzione Mestre, si è incastrato mentre il tram era di passaggio. L'incidente ha bloccato ovviamente tutto il traffico in uscita.

Una persona a bordo della moto, in base alle prime informazioni, sarebbe rimasta ferita in modo lieve. Nello scontro è rimasta danneggiata la fiancata del mezzo pubblico di Actv. La polizia locale si è occupata di effettuare i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza da parte del veicolo privato. La circolazione è ripresa regolarmente circa un'ora più tardi.