Quasi 70mila pacchetti di sigarette di contrabbando intercettati al porto di Fusina

Oltre una tonnellata di tabacchi irregolari: è il carico intercettato nei giorni scorsi all’interno di un autoarticolato con targa tedesca, sbarcato al porto di Fusina da una motonave proveniente dalla Grecia e originariamente partita dalla Turchia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il trasporto è finito nella rete dei controlli dell'Agenzia delle dogane e monopoli e della guardia di finanza. A destare i sospetti dei funzionari sono stati i documenti di accompagnamento, ritenuti non attendibili. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e ispezionato: quello che sembrava un carico di articoli di telefonia (anch'essi non a norma) nascondeva in realtà 68mila pacchetti di sigarette di contrabbando, che erano stati collocati in prossimità del lato chiuso del semirimorchio.

I tabacchi, per un peso totale di 1.360 chili, sono stati sequestrati in base alle direttive dell'Autorità giudiziaria e i responsabili denunciati per il reato di contrabbando. La rivendita della merce sul mercato nero, secondo i calcoli dell'Agenzia, avrebbe fruttato 400mila euro, oltre a generare un’evasione di imposta per 700mila euro.

L’operazione rientra fra le consuete attività dell'Agenzia delle dogane e della guardia di finanza, che monitorano regolarmente i flussi delle merci che attraversano i confini nazionali. Attraverso il terminal di Fusina, nel corso del 2023, sono transitati circa 90mila passeggeri, 46mila autoveicoli e più di 150mila tra mezzi commerciali e semirimorchi.