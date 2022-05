Contrabbando di sigarette all'aeroporto: sequestrate 300 stecche

I militari della guardia di finanza, in un'operazione eseguita in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, hanno sequestrato all'aeroporto di Venezia circa 300 stecche di sigarette di contrabbando. I trafficanti, due persone di nazionalità lettone, sono stati denunciati a piede libero.

I due viaggiatori avevano cercato di eludere i controlli attraverso uno stratagemma: non avevano portato i bagagli con sé a bordo del loro volo ma li avevano fatti imbarcare su un volo diverso, il giorno successivo, in modo che venissero depositati nella bag room in attesa del ritiro. A quel punto sono andati a ritirare i trolley, in un momento in cui in sala c'erano solo passeggeri di voli nazionali. L'obiettivo era evitare i controlli previsti per i viaggiatori extraeuropei e uscire dall'aeroporto tramite le corsie dedicate ai passeggeri che non hanno nulla da dichiarare.

La cosa ha insospettito i finanzieri che, con i funzionari doganali, hanno verificato il contenuto dei bagagli. All'interno non c'erano indumenti o effetti personali, bensì 1500 pacchetti di sigarette provenienti dalla Turchia, per un totale di 55 chili di merce. Visto il quantitativo, i due soggetti sono stati denunciati alla procura della Repubblica per la violazione del Testo unico doganale, previo sequestro del carico.