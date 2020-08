Cadavere di un cinquantenne di Marcon trovato in una stanza di hotel

Un uomo di 50 anni, Silvio Papini, nativo di Venezia e residente a Marcon, è stato trovato senza vita sabato mattina all'interno di una stanza del Grand Hotel di fronte a Piazzale Stazione in Corso del Popolo a Padova. L'uomo che alloggiava nella struttura non ha aperto la propria camera nonostante i ripetuti tentativi di contattarlo da parte della reception. Lo riporta PadovaOggi.

Cadavere

I dipendenti hanno quindi dato l'allarme, aperto la porta e l'hanno trovato ormai privo di vita nel bagno in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Padova Principale e da una prima ispezione non sono emersi segni di violenza. Due le ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori: un malore o un'overdose. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia.