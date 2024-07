Cisint su Mestre: «Assedio arrogante dei musulmani». Loro pregano al parco senza clamori

«Vogliamo essere vicini ai cittadini di Mestre, assediati da manifestazioni e proteste intollerabili degli islamici, alle quali domenica si sono associati anche un centinaio di musulmani di Monfalcone». Hanno lanciato questo messaggio, direttamente da Strasburgo nei giorni scorsi, la sindaca della città del Friuli Venezia Giulia, Anna Maria Cisint e l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi.

Il ritrovo in via Torino

Domenica scorsa a Mestre infatti alcune centinaia di musulmani (200-300) si erano trovati davanti all'ipermercato di via Torino - non in mobilitazione né in protesta: non è stato necessario chiedere l'autorizzazione alla polizia - per solidarietà nei confronti dei connazionali musulmani bengalesi di Monfalcone che qualche giorno prima avevano ricevuto una busta con dentro una pagina bruciata del corano e un biglietto con una frase dal significato: "il vostro testo sacro lo usiamo come carta per il bagno". Tutto denunciato alle forze dell'ordine.

La moschea in via Piave

Cisinit ha voluto interpretare la riunione oltre regione dei bengalesi come una protesta "rafforzata" per la chiusura della moschea di via Piave, all'ex supermecato Pam che il Tar ha interdetto alla preghiera del venerdì e a tutti gli eventi che prevedono una concentrazione contemporanea di centinaia di persone, per motivi di sicurezza. «Nonostante il pronunciamento del Tar a metà giugno che ha portato alla chiusura della moschea di via Piave a Mestre, continua l’arroganza islamica che impone la sua volontà in totale violazione alle leggi e alle norme del nostro Paese», afferma la sindaca, che paragona quanto accaduto nella nostra terraferma alle vicende dei centri islamici della sua città, anche se realmente a Mestre la moschea non risulta sigillata o inaccessibile.

Sicurezza concetto comune

«È stato stabilito che in via Piave c'è un problema di sicurezza all'ex supermercato, quando centinaia di persone si ritrovano contemporaneamente nelle occasioni di preghiera, come quella del venerdì - interviene uno dei rappresentanti della comunità bengalese, Prince Howlader - per questo la comunità bengalese nel rispetto della legge e nel dialogo che intercorre con le istituzioni, per la terza volta si riunirà venerdì al parco Piraghetto». Bisognava trovare una soluzione. «A questo serve il dialogo, nel rispetto della legge. Ad esempio - dice Howlader - la moschea di via Fogazzaro ad esempio è stata chiusa e così è rimasta, anche perché noi per primi pensiamo non sia un luogo adeguato al ritrovo, sia per gli spazi angusti che per la posizione troppo centrale. Volendo si potrebbe mettere a norma per fare attività culturale, ma ci siamo accorti andando a buon senso che non era un posto adatto».

Nessuna protesta

Per la sindaca Cisinit, «si ripete a Mestre quanto avvenuto a Monfalcone, con gli stessi cortei che chiamano a raccolta i musulmani da altre regioni, le stesse manifestazioni e la stessa protervia con le quali si pretende di calpestare le norme consentendo la riapertura delle loro moschee al di fuori di ogni legalità e legittimità». Né cortei né manifestazioni hanno avuto luogo nel territorio mestrino da quando la moschea dell'ex supermercato Pam è stata interdetta al ritrovo di centinaia di persone. La comunità musulmana bengalese durante la preghiera al parco tre settimane fa si è espressa in questo modo:

«Se è necessario un intervento di adeguamento del locale in via Piave, siamo pronti a farlo. Tuttavia, riteniamo ingiusto vietare la preghiera nel centro culturale sfruttando la nostra debolezza e minoranza. Consideriamo che vietare le attività religiose all’interno senza alcuna alternativa valida è un segno di irresponsabilità e pregiudizio. Non protesteremo né svolgeremo alcuna attività davanti alla moschea di via Piave o in qualsiasi altro luogo. Anche se la legge ci permette di protestare sulle strade, bloccando il traffico e creando disagio ai cittadini, come musulmani non lo preferiamo. Secondo l'Islam, è vietato usare atti di disturbo per raggiungere i propri scopi. Pertanto, cercheremo di mantenere le nostre attività di protesta senza causare alcun disagio ai residenti locali o alle autorità. D'ora in avanti, ci riuniremo al parco Piraghetto ogni venerdì alle 13 per la preghiera del venerdì». «I cortei che abbiamo organizzato, in accordo con la questura, sono stati quelli a difesa del popolo palestinese - ricorda Howlader - e l'unica marcia su Mestre con 5 mila persone è stata quella fatta con tutti i gruppi e comitati del posto di "Riprendiamoci la città" a febbraio del 2023, per chiedere più sicurezza». Howlader ha mostrato alle istituzioni poco tempo fa una bozza di progetto per una moschea all'ex falegnameria di via Giustizia, dove la comunità è pronta a comprare gli spazi abbandonati.

Cisinit esprime solidarietà ai cittadini di Mestre. «Non dobbiamo più accettare nessuna sudditanza nei confronti di un processo di islamizzazione che vuole imporre i principi della Sharia, con tutte le discriminazioni e le violenze verso le donne e le minori per affermare la propria cultura, cancellando la nostra identità. Vogliamo che l’Italia continui ad essere uno Stato di diritto e che l’Europa tuteli i nostri valori occidentali bloccando l’immigrazione incontrollata. Non possiamo cedere alle prepotenze dell’Islam sempre più minacciose e intimidatorie». In città, anche domani, venerdì 19 luglio, con un caldo che al sole sfiora i 40 gradi, 600-700 musulmani pregheranno fuori, al parco, cercando riparo sotto gli alberi. E si andrà avanti così, fa sapere l'associazione Ittihad che ha comprato gli spazi di via Piave, probabilmente per tutto luglio.