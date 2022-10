Il rinnovo del contratto non arriva, scatta l'aiuto economico ai vigilantes

Dopo circa 7 anni di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore della vigilanza privata e servizi fiduciari, i sindacati di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs territoriali hanno sottoscritto con l’Istituto di vigilanza Castellano di Venezia un primo aiuto economico per le lavoratrici e i lavoratori.

L’accordo prevede l’erogazione di 200 euro di buoni carburante con un aumento dei buoni pasto che passano da 5,29 a 8 euro giornalieri per tutto il personale armato e amministrativo. Le parti, con la firma dell'intesa, hanno voluto dare un primo segnale visto anche il periodo critico in termini di costo della vita dovuto ad un forte aumento dell’inflazione che si protrarrà, secondo quanto previsto, ancora per diversi mesi incidendo inevitabilmente sui bilanci famigliari.

«Ci auguriamo che questo primo accordo faccia da apri pista non solo per il rinnovo della contrattazione nazionale ma anche per la stipula di ulteriori accordi anche con altri istituti di vigilanza del territorio, con i quali abbiamo già iniziato delle trattative al riguardo. I bassissimi stipendi delle guardie giurate e dei servizi fiduciari non consentono di condurre una vita dignitosa al personale impegnato in questo strategico settore che, senza nuovi accordi nazionali e aziendali, avrà inevitabilmente una carenza cronica di personale», commentano le sigle.