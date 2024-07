Actv non trova autisti e piloti. I sindacati: «Colpa delle scelte dell'azienda e dell'amministrazione»

«Apprendiamo con sorpresa l'allarme lanciato dal direttore generale di Avm, Giovanni Seno, riguardo alla grande difficoltà nel reperire autisti, piloti, comandanti e altre figure professionali per garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico locale. Sebbene la carenza di personale sia un problema nazionale dovuto a vari fattori, non possiamo ignorare che nel territorio lagunare la situazione è ulteriormente peggiorata a causa delle politiche e delle scelte dell'azienda e dell'amministrazione comunale». Riccardo Ruzzon (Uilt) e Andrea Scarpa (Filt) intervengono dopo l'ammissione, da parte dell'azienda del trasporto pubblico Actv, della difficoltà a trovare le professionalità attraverso bandi e concorsi, da inserire nell'organico carente.

«Una deriva - scrivono Ruzzon e Scarpa - determinata da reiterate scelte unilaterali, che responsabilmente abbiamo provato a mettere freno sottoscrivendo in primavera un testo unico che aveva il senso di provare a ripartire e invertire la rotta delle ormai note problematiche di organico dei movimenti». I coordinatori sindacali parlano di clima aziendale. «Notevolmente peggiorato negli ultimi anni e che ha portato a licenziamenti (40 nel 2023), anche di personale che ci sapeva fare. Ottenere ferie per problemi familiari è diventato un miraggio, le richieste di permessi o di lasciare il lavoro in anticipo risultano impossibili. Il personale di riserva è costantemente impegnato, e in caso di problemi durante il servizio, spesso i conducenti non ricevono l'assistenza necessaria». Per Cgil e Uil c'è un problema di valorizzazione delle risorse umane. «Gli stipendi non sono adeguati alle responsabilità e ai titoli professionali». E tocca ancora ai dipendenti, «affrontare l'insoddisfazione della clientela, irritata dai continui disservizi e dalle corse che saltano per mancanza di personale». Eppure, concludono Ruzzon e Scarpa, «il patrimonio più importante che possiede l'azienda è quello umano e professionale, e per evitare una carenza cronica di personale in futuro è necessario cambiare rotta».

Per Marino De Terlizzi, segretario generale della Fit Cisl Veneto, il problema del reclutamento delle risorse umane va risolto a monte. «I lavoratori vanno considerati capitale umano essenziale delle aziende del gruppo. L'aspetto del bilanciamento della vita lavorativa con quella privata deve essere oggetto di miglioramento costante, lo stipendio dei lavoratori deve poter permettere una vita dignitosa alle famiglie dei dipendenti, deve essere garantito uno sfondo di politiche sociali adeguate a supporto dei lavoratori, come la possibilità di avere un alloggio dignitoso e a costi sostenibili, (questo, a volte, assorbe la più della metà dello stipendio) e servizi sociali che permettano ai lavoratori turnisti di gestire i figli o i congiunti disabili. Dunque è l'insieme di questi fattori che di sicuro aiuterà al reclutamento del personale riuscendo a curare il problema, trovando sul mercato del lavoro anche cittadini italiani di altre regioni, altrimenti la situazione non migliorerà. Per esempio, ci domandiamo, dove dormiranno i lavoratori immigrati? Ocorre favorire un’integrazione seria e se non affronteremo, soprattutto, anche questa materia, sarà difficile risolvere la questione».

Sugli accordi di secondo livello si sofferma il sindacato Sgb di Danilo Scattolin. «Negli ultimi tre anni infatti, con due atti unilaterali, è stata data disdetta a tutta la contrattazione integrativa del gruppo Avm, Actv, Vela, ora sostituita da un vergognoso Testo Unico che ha tolto anche la dignità ai lavoratori. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Infatti in questo periodo, vuoi per dimissioni, vuoi per pensionamenti, si è ridotto drasticamente il numero del personale in tutti i comparti, con conseguenze disastrose per i cittadini. I servizi di navigazione, automobilistici e vendita titoli di viaggio sono stati ridotti e, in molti casi, mai più ripristinati. I dipendenti (anche con anni di anzianità) scappano verso altri lavori e non si riesce a trovare nuovo personale disposto a sacrificare il rapporto: vita privata-lavoro. Un’azienda che un tempo era un punto di riferimento e appetibile per una prospettiva di lavoro per le giovani generazioni e per il personale, oggi risulta del tutto inadeguata».