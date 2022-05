Clausola sociale, garantisce migliaia di posti di lavoro: «Non renderla facoltativa»

Più di 17 mila pratiche, 11,4 miliardi di euro, di cui 4,7 miliardi riguardano i lavori pubblici e 2,1 i servizi. Sono gli ultimi numer dell’Osservatorio degli appalti della Regione del Veneto, pubblicati a luglio 2021 e riguardanti il 2020, che danno l’idea dell'impatto degli appalti pubblici sull’economia. Per questo i sindacati veneti Cgil, Cisl e Uil si sono mobilitati alla vigilia dell’arrivo all’esame della Camera del disegno di legge di riforma, il cosiddetto “Codice degli appalti”.

La sola Azienda Zero in Veneto affida appalti per 1,772 miliardi di euro, con un’occupazione stimata in circa 5000 unità: 800 lavoratori sono impiegati nei Cup, 800 nella ristorazione, 2300 nella pulizia, 110 nelle lavanderie, 467 nella gestione degli impianti energetici, 479 nell’assistenza scolastica. Guardando alle risorse in un’ottica provinciale, 542 milioni di euro sono investiti nella provincia di Belluno, 1,436 miliardi nella provincia di Padova, 244 milioni in quella di Rovigo, 682 milioni nel Trevigiano, 1,147 miliardi nel Veneziano, 1,348 miliardi nel Veronese, infine 1,020 miliardi nel Vicentino. I restanti interessano l’intera regione.

«Bastano questi numeri – affermano Silvana Fanelli di Cgil Veneto, Cinzia Bonan di Cisl Veneto, Brunero Zacchei di Uil Veneto – per rendersi conto dell’importanza del tema e delle ragioni della mobilitazione dei sindacati confederali e, in particolare, delle categorie del commercio e dei servizi. Dopo il voto al Senato – proseguono – il disegno di legge di riforma in materia di contratti pubblici è passato alla commissione Ambiente alla Camera. Pur avendo rilevato elementi positivi, la nostra attenzione in questo momento si concentra sulla necessità di una modifica sostanziale del testo per quanto riguarda la clausola sociale, che rischia di diventare facoltativa. È la clausola, fino ad oggi obbligatoria, che prescrive all’impresa subentrante in un appalto la riassunzione di tutti i dipendenti dell’azienda che lo ha gestito in precedenza. Noi chiediamo che nei bandi di gara sia eliminato qualsiasi riferimento alla facoltatività di tale clausola, per evitare rischiosi passi indietro in termini di tutela di lavoratori e lavoratrici».

I sindacati hanno scritto al presidente Luca Zaia e agli assessori Manuela Lanzarin, Elisa De Berti ed Elena Donazzan, avendo condiviso con la giunta veneta la necessità del mantenimento della clausola sociale in occasione della sottoscrizione del Protocollo regionale sugli appalti pubblici. «La richiesta alla Regione è di intervenire e operare, per quanto possibile, affinché nella nuova legge sia confermata l’obbligatorietà della clausola sociale negli appalti che riguardano in modo particolare comparti di servizi essenziali come ospedali, strutture sociosanitarie, uffici pubblici, scuole».