Brugnaro: «Il ticket va meglio del previsto: la misura è il rispetto e la gente lo ha capito»

Il Comune di Venezia ha incassato oltre 700mila euro nei primi 8 giorni di introduzione del ticket d'accesso, una cifra superiore alle aspettative. È probabile che gli introiti supereranno il milione di euro al termine di questa prima fase di 11 giorni continuativi, dal 25 aprile al 5 maggio. I soldi, però, «per noi sono una cosa relativa - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro oggi, 3 maggio, parlando del contributo -. Abbiamo puntato a dare un segnale culturale alle persone che vengono a Venezia, l'idea di difendere la città. E credo che questo sia passato. Lo ha detto anche il Santo Padre l'altro giorno, Venezia è una città fragile e tutti devono mettersi una mano sulla coscienza perché va tutelata per le prossime generazioni».

Per Brugnaro, «è una questione etica: tutti devono capire che sono bene accolti, a patto di rispettarla. È il rispetto la misura di questa manovra. Le polemiche ci sono, ma sono minoritarie - ha aggiunto -. La realtà è che l'aspetto culturale piano piano sta passando. Avremo un turismo più bello, perché vivrà la città in maniera serena». Brugnaro ha precisato che l'operazione «sta andando molto meglio di quello che ci potevamo immaginare» e che «la maggior parte della gente ha capito che vogliamo proteggere la città. È una misura correggibile, migliorabile, però mi sembra che non abbia dato svantaggi. Nessuno nasconde i problemi e le difficoltà, ma cerchiamo di farcela. Un passo alla volta ce la faremo».

Nel frattempo prosegue il lavoro per arrivare a una regolamentazione degli affitti brevi, altro fattore che alimenta l'overtourism. «Abbiamo aperto un'interlocuzione con tutti gli aventi diritto», ha spiegato il sindaco, evidenziando la necessità di un atteggiamento collaborativo con i privati. «La norma definita "Pellicani" era stata modificata proprio da me, perché la prima stesura era molto più stringente - ha fatto presente Brugnaro -. La promessa è di non punire le persone che mettono a reddito il proprio appartamento, perché non avrebbe senso. Dobbiamo invece coinvolgere le categorie».

La proposta è di creare un registro dei locatori: «Ci si potrà iscrivere su base volontaria, rispettando delle caratteristiche di gestione dell'appartamento»: non disturbare i residenti, farsi carico dell'incoming, osservare orari specifici per il check in, informare i turisti sulle regole. «In questo caso, puoi affittarlo tutto l'anno», dice il sindaco. Chi non accetterà di iscriversi al registro, invece, potrà affittare solo un tot di giorni all'anno (si parla di 120). «Se vogliamo partire bisogna farlo con il piede giusto, con un accordo che sia il più possibile accettato», conclude il primo cittadino.