Dolo, tavolo venerdì per accelerare l'accesso ai rimborsi dei danni da maltempo

Mentre ancora si fa la conta degli enormi danni del maltempo della settimana scorsa, rovesci e rapidi nubifragi rimettono in ginocchio la Riviera del Brenta dove nella notte sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco. Coppi, tegole, coperture e buchi sui tetti: privati e aziende chiedono aiuto, chiamano per rattoppare al meglio le fessure da cui s'infiltra la pioggia per proteggere le loro proprietà e i pompieri, impegnati con l'emergenza in tutto il Veneto con un elicottero, mercoledì mattina dovevano ancora finire di smaltire tutte le richieste ricevute anche nel Veneziano.

Il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto, corre ai ripari. Con il rischio che ci siano addirittura vecchie case da sgomberare e quindi famiglie da sistemare, in caso di inagibilità degli immobili, chiama a raccolta le istituzioni regionali e nazionali attorno a un tavolo. La convocazione il sindaco Naletto l'ha fatta oggi per venerdì quando, alle 16, incontrerà in Municipio i primi cittadini dei comuni rivieraschi colpiti dai devastanti eventi dei giorni scorsi, oltre ai consiglieri regionali e ai parlamentari che risiedono in zona.

L'Amministrazione dolese punta a concordare, con i rappresentanti delle istituzioni invitati all’appuntamento, un impegno trasversale nella gestione delle problematiche legate al rimborso dei danni - al patrimonio pubblico e privato - dovuti al maltempo. L'auspicio è che il governo accolga la richiesta, conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di accesso al Fondo nazionale della protezione civile per i ristori.