Ulss 3: da oggi negli hub vaccinali la "siringa senz'ago"

È stata utilizzata oggi per la prima volta in una grande azienda sanitaria del Veneto, nel quadro della campagna vaccinale antiCovid, la "siringa senz'ago" per la somministrazione dei vaccini. «Si tratta di una strumento innovativo - spiega il responsabile della farmacia ospedaliera dell'Ulss 3, il Alessandro Chinellato - che utilizzeremo da qui in poi per i pazienti 'aicmofobici', cioè che hanno una paura forte della puntura da ago/siringa, e per coloro che posso essere contagiosi per l'operatore. La utilizziamo già per i pazienti in età compresa tra 16 e 65 anni, e attendiamo le necessarie autorizzazioni per poter utilizzare questa siringa anche nei pazienti pediatrici».

«La "siringa senz'ago" - spiega Chinellato - permette di iniettare il vaccino anti-Covid utilizzando una tecnologia che sfrutta la velocità con cui il vaccino viene somministrato, e inietta il vaccino alla stessa profondità di quanto fa una siringa standard, attraverso un foro minuscolo, molto più piccolo rispetto a quello, pur piccolo, creato dalle siringhe fin qui utilizzate».

La nuova siringa è stata utilizzata per la prima volta questa mattina a Chioggia, al PalaExpo di Marghera e al Palasport di Dolo, ed ora è a disposizione dei vari punti vaccinali: le persone vaccinate hanno dichiarato di non essersi nemmeno accorte della avvenuta vaccinazione. Il nuovo dispositivo permette la somministrazione dei vaccini a mRna, cioè Pfizer e Moderna. «Si introduce una strumentazione che può aiutare molto chi ha paura dell'iniezione; - ha commentato il direttore generale di Ulss 3, Edgardo Contato - e in questo tempo in cui le paure ingiustificate rispetto al vaccino sono ancora molte, anche questo è un modo per andare incontro a chi è timoroso o titubante, sgombrando il campo intanto da una delle paure 'evitabili' attraverso il progresso tecnologico».