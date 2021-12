Covid, Zaia: «Viviamo una situazione che non ci fa dormire tranquilli»

«Con oltre 5 mila contagiati anche oggi viviamo una situazione che non ci fa dormire sonni tranquilli». Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso della conferenza di fine anno a Palazzo Balbi, commentando la situazione Covid in Veneto.

Se l'incidenza dei nuovi positivi è oggi al 3,63% sui tamponi effettuati, alcuni dati non lasciano tranquilli. «L'80% delle terapie intensive è occupato da non vaccinati. - ha detto Zaia - Attualmente è pieno il 16% delle terapie intensive, se arriviamo al 20% andiamo in area arancione. Per l'area medica siamo al 17%, se passiamo al 30 cambiamo di fascia».

L'osservatorio della Fondazione Gimbe conferma il peggioramento nell'ultima settimana. Gli attuali positivi al Covid sono saliti a 1.287 per 100 mila abitanti; l'aumento dei nuovi casi è stato del 18,1% rispetto alla settimana precedente. Sempre secondo i dati della fondazione, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Veneto è pari 77% (media Italia 77,9%) a cui va aggiunto un ulteriore 3,1% (media Italia 3,1%) solo con prima dose. Il tasso della copertura vaccinale con terza dose, invece, è del 54,9%.