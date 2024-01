Skate park a Marghera, demoliti gli edifici fatiscenti

Demolizione di quattro fabbricati abbandonati in via Trieste e inizio dell’intervento di realizzazione di un'area verde e di una nuova piastra skate park. Lunedì mattina, 22 gennaio, al via i lavori. Le ruspe sono entrate in azione e con un investimento di 500 mila euro finanziato con contributo Pnrr per la rigenerazione urbana, daranno un volto nuovo all'area.

«Con la demolizione dei quattro fabbricati che rappresentano un volume complessivo di circa 40 mila metri cubi e costituivano ormai da tempo una situazione fatiscente e di degrado, verrà liberata la zona per lasciare il posto a uno spazio verde dove verrà collocato uno skate park. L'intervento verrà realizzato entro 5 mesi», commenta l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto.

Nel cantiere di via Trieste, in prossimità del parcheggio scambiatore sotto la tangenziale, è intervenuto l’assessore comunale alle Politiche della Residenza, Simone Venturini: «Da alcuni anni stiamo portando avanti un progetto importante di riqualificazione per circa 1.500 metri quadri, dove al momento sorgono quattro edifici residenziali a piano terra e altri due edifici su due piani. Si tratta di edifici compromessi, di proprietà del Comune di Venezia da ormai una decina di anni, che versano in condizioni di estremo degrado tale da rendere impossibile la residenzialità. In questi anni abbiamo lavorato per ricollocare le famiglie che vi abitavano all'interno regolarmente, allontanando nel contempo situazioni di abusivismo. Oggi procediamo con l'abbattimento delle strutture per riqualificare dapprima una piccola sezione dello skate park che dal prossimo anno si allargherà ulteriormente».

Con Venturini era presente il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, che ha sottolineato quanto sia importante riqualificare l'area. «Con quest'opera riusciamo ad attrarre i giovani in un territorio che per molto tempo ha versato in situazione di abbandono e degrado. Voglio ringraziare l'Amministrazione comunale per l'attenzione posta nei confronti di questo luogo che dà ai cittadini la possibilità di riappropriarsene». Lo skate park è progettato per essere del tipo “street”. La distribuzione delle rampe e degli elementi che lo comporranno simulano una condizione di ostacoli urbani come rampe, gradini e ringhiere. Il primo stralcio di intervento prevede la realizzazione di uno skate park con dimensioni pari a 405 metri quadri. Un secondo stralcio estende la dimensione del park a 1.080 metri quadri, con la finalità di poter svolgere contest a livello nazionale.