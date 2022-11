Manutenzioni non registrate e possibili tentativi di manomissione, sequestrate due slot machines

Era stato affisso il cartello "fuori servizio", ma dalla banca dati dell'agenzia delle dogane e dei monopoli quelle due slot machines risultavano in normale esercizio. Sulle componenti interne erano stati eseguiti interventi tecnici non registrati tali da non escludere tentativi di manomissione.

Per questo i funzionari hanno sequestrato entrambe le macchinette, che si trovavano all'interno di una sala slot del Portogruarese. Insieme alla guardia di finanza, i funzionari hanno convocato l'azienda proprietaria dei dispositivi per un'analisi tecnica e per la la lettura dei dati della scheda di gioco, scoprendo la mancata registrazione obbligatoria sul libretto di manutenzione di alcuni eventi. Le due slot machines sono state, quindi, sigillate e il gestore è stato sanzionato con una multa che va dai 5mila ai 50mila euro per ogni singolo apparecchio.