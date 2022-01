Lo smog nell'aria non cala

Non accenna a calare il livello di smog nell'aria, complici le condizioni meteo tipiche di questo periodo. Le polveri sottili si mantengono al di sopra della soglia critica ma ieri, martedì 25 gennaio, è stata misurata una concentrazione di Pm10 pari a 40 micro grammi per metro cubo, inferiore al limite dei 50. Non è ancora sufficiente per il rientro al livello di normalità, che scatta dopo almeno due giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero, ma è un segno di miglioramento.

Il livello di allerta rosso continua fino alla prossima rilevazione di Arpav, prevista per venerdì, intanto almeno fino a domenica la circolazione rimarrà in prevalenza anticiclonica, con assenza di piogge che risultano essere state registrate per l'ultima volta il 5 e 6 gennaio scorso. Una "cappa" che in assenza di venti e precipitazioni mantiene inalterata la qualità dell'aria in tutta la pianura Padana. Per la giornata di oggi, mercoledì 26 gennaio, il modello prevede il superamento dei 50 micro grammi/m3 di Pm10 e perciò non potranno essere raggiunti i due giorni consecutivi di rispetto del limite entro questo fine settimana. Riguardo ai dati Arpav, si rileva come respiri meglio il territorio di Chioggia, dove non si rilevano criticità per lo smog, e l'area di San Donà in cui il livello di allerta è arancio. Permangono a Venezia le restrizioni previste in caso di allerta rossa per il riscaldamento degli immobili e la circolazione dei veicoli. Sulla base delle previsioni meteo regionali disponibili, fino ai primi giorni di febbraio non sono previste piogge. Il meteo della pianura è consultabile alla pagina: https://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_pianura.php, mentre i bollettini della qualità dell'aria con le rilevazioni nelle varie stazioni di riferimento sono visibili a questo link: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php.